Bruxelles fa dietrofront sulle multe ma il motore dell’auto resta ingolfato

Ursula Von der Leyen, che domani presenterà il piano per il settore, dà tre anni ai produttori per mettersi in regola con i limiti CO2 ed evitare sanzioni. Lega e Fdi: primo passo ma non basta. Mercato giù del 6,2% pure a febbraio.