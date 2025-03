Juventusnews24.com - Brostic Juve, chi è il guardiano della porta di Benesperi: un talentino classe 2010 in forza all’Under 15 bianconera

Leggi su Juventusnews24.com

di Fabio Zaccaria, focus sul portiere romenoed in15: affidabilità e reattività per. Caratteristiche e identikit del giocatoreIn una squadra come lantus Under 15, così dominante e fino ad ora anche imbattuta, spesso i meriti finiscono per andare ai giocatori più determinanti in termini di gol e assist. In questo modo però viene oscurato il ruolo del portiere, tanto decisivo come il numero dei gol degli attaccanti. Il focus odierno riguarda proprio uno dei portieri su cui misterpuò fare affidamento, Gabriel Ionut, estremo difensore. Gabrielè un portiere molto affidabile, dotato di una buona altezza per la sua giovanissima età, in grado di risultare determinante nei momenti cruciali delle partite.