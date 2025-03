Ilgiorno.it - Brescia, ragazzina di 15 anni molestata due volte in treno. La madre: “Mia figlia non dorme più”

– “Mianon vuole più andare a scuola e salire su unperché è statadue”. A raccontare è una donna che vive sul lago d’Iseo, con ladi 15. Sabato laera sulche da, alle 14.32, parte per Marone. “Mia– spiega la– si è seduta da sola. Inizialmente gli altri tre sedili erano liberi. Un uomo sui 40si è seduto di fronte a lei e ha iniziato a toccarsi i genitali in modo molto esplicito. Nel frattempo le fissava le parti intime e tentava di sfiorarla. Lei si è spostata il più possibile e si è coperta con la giacca, mentre lui le chiedeva di spogliarsi. In preda al terrore è scappata ed è andata in un altro vagone. Mi ha detto di essere scoppiata in lacrime. Molti hanno visto ma nessuno l’ha aiutata. Per fortuna è arrivata un controllore donna che ha capito cosa è accaduto e l’ha aiutata e rassicurata rimanendo con lei fino a quando è scesa dal”.