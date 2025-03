Braccio di ferro tra Bradisismo e Cumana | disagi per i cittadini

Leggi su Ilblogdigio.it

Dal 20 febbraio u.s. laha inaugurato la nuova tratta nel percorso di Pozzuoli. Per alcuni quartieri, come il Rione Carmine, è iniziata una complicata convivenza a causa delle vibrazioni e dei rumori causati dal passaggio sotterraneo del treno. Il Comitato Pozzuoli Sicura ha inviato la seguente PEC al presidente dell’EAV e al Sindaco .ditraper iIl Blog di Giò.