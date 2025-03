Ilgazzettino.it - Botte tra studentesse davanti all'istituto Besta: «Erano presenti diversi adulti, ma nessuno è intervenuto. Né il personale della scuola né i genitori»

TREVISO - Si sono strappate i capelli a vicenda, sfogando una rabbia che forse fino a prima avevano represso, per non ricevere una nota, per non fare una scenata in mezzo a tutti. Dopo la.