Ilfattoquotidiano.it - Borse Ue in calo dopo i dazi di Trump su Canada, Messico e Cina. Crolla Stellantis che rischia un forte impatto sugli utili

Leeuropee martedì hanno aperto tutte inin scia alle preoccupazioni per l’deiimposti da Donaldnei confronti di. A metà mattinata i cali si sono ampliati con Milano che perde oltre il 2%, Francol’1,9% come Madrid, Parigi l’1,2%, Amsterdam lo 0,97% e Londra a -0,4%. Auto, energetici e tecnologici sono i settori più penalizzati. A Piazza Affari affonda, appesantita dai brutti dati sulle immatricolazioni di febbraio ma soprattutto dalla guerra commerciale innescata dagli Stati Uniti.Il titolo è arrivato a cedere il 7%. Il costruttore franco-italiano è quello chedi registrare il colpo piùsull’utile operativo dalle nuove tariffe. Per il 2025 gli analisti di Bloomberg stimano un’erosione di 3,4 miliardi di euro di ebit nel caso in cui l’aumento dei prezzi provocato daivenisse completamento assorbito dall’azienda, che esporta negli Usa auto prodotte sia inche in