Borse europee in calo | timori per i dazi di Trump colpiscono auto ed energia

in profondo rosso nella prima parte della mattinata, con gli investitori preoccupati che la nuova politica commerciale americana possa colpire dopo Messico, Canada e Cina anche il Vecchio Continente. In attesa di ascoltare in serata il primo discorso al Congresso di Donald, il colpo maggiore lo incassano le(-4% l'indice Stoxx), il settore più esposto aididal Messico e dal Canada, mentre sprofondano anche i titoli energetici (-3,5%), preoccupati dalla fine dei tagli alla produzione dell'Opec+ ad aprile, e soffrono le banche (-2%). In controtendenza i titoli della difesa, spinti dal piano di riamo dell'Ue e dai conti sopra le attese di Thales. Milano indossa la maglia nera (-2,5%) davanti a Madrid (-2,3%), Francoforte (-2,1%) e Parigi (-1,4%), mentre tiene Londra (-0,3%).