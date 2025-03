Quotidiano.net - Borse europee in calo dopo apertura negativa di Wall Street, pesano dazi di Trump

Leggi su Quotidiano.net

Lepeggioranol'avvio indi. I mercati si muovono in un clima cupo e guardano all'impatto deidecisi da Donald. Poco mosso i rendimenti dei titoli di Stato mentre l'euro si rafforza a 1,0524 sul dollaro. L'indice stoxx 600 cede l'1,7%. In forteMilano (-3,5%), Parigi (-1,9%), Francoforte (-2,8%), Madrid (-2,3%) e Londra (-0,9%). I listini sono appesantiti dal comparto dell'energia (-4%), con il petrolio che scivola. Il Sti scende dell'1,5% a 67,31 dollari al barile e il Brent a 70,24 dollari (-1,9%). Tra i comparti azionari male anche i tecnologici (-3%) e le auto (-5%). Scivolano le banche (-3,2%), con le previsioni di ulteriore tagli ai tassi d'interesse e i rischi per la crescita economica. A Piazza Affari raffica di vendite per Stellantis (-10%), Iveco (-8%) e Stm (-6%).