Quotidiano.net - Borse asiatiche in calo dopo i nuovi dazi di Trump su Canada, Messico e Cina

inla decisione del presidente americano Donalddi applicaredel 25% ae aumentare dal 10 al 20% quelli sulla. Tokyo ha perso l'1,2%, Sydney lo 0,6%, Seul lo 0,1%, così come Hong Kong, ancora aperta. Risalgono sopra la parità i listini cinesi, con Shanghai che guadagna lo 0,2% e Shenzhen lo 0,7% -che la risposta non troppo aggressiva di Pechino a Washington -fino al 15% su alcuni beni - dovrebbe lasciare spazio, secondo la lettura del mercato, a possibili negoziati anziché a una guerra commerciale senza ritorno.il tonfo di ieri sono in lieve rialzo i future su Wall Street mentre per l'Europa si preannuncia una partenza difficile, con l'Euro Stoxx 50 indello 0,7%. L'attenzione del mercato è tutta proiettata sul primo discorso al Congresso cheterrà oggi.