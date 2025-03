Borsa di Milano in calo del 34% | impatto dei dazi americani sui mercati europei

Quotidiano.net - Borsa di Milano in calo del 3,4%: impatto dei dazi americani sui mercati europei

Ladi(-3,4%) chiude pesante la seduta, in linea con gli altri listini. Icreano scompiglio suicon le Borse del Vecchio continente che bruciano 367,27 miliardi di capitalizzazione, e Piazza Affari 31,61 miliardi. Lo spread tra Btp e Bund archivia la giornata a 113 punti, con il rendimento del decennale italiano al 3,62%. In fondo al listino principale Stellantis (-10,1%), Stm (-8,4%), e Iveco (-7,7%). Male anche Pirelli e Tenaris (-6%). Vendite per Tim (-5,3%), Saipem e Prysmian (-5,1%). Giornata da dimenticare anche per le banche, con le prospettive di altri tagli ai tassi d'interesse e con i timori per la crescita economica. In rosso Popolare Sondrio (-4,6%), Unicredit e Bper (-4,2%), Banco Bpm (-3,8%), Intesa (-2,9%), Mps e Mediobanca (-2,7%).