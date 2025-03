Quifinanza.it - Bonus insegnanti, precari ancora esclusi dalla Carta del docente: via ai ricorsi

Il, ovvero ladelda 500 euro, continua a escludere i. Nonostante numerose sentenze favorevoli, i docenti non di ruolo restanofuori dal beneficio che permette aglidi aggiornare strumenti didattici e formarsi. Per questo, in molti si stanno rivolgendo al Tar per ottenere il tanto atteso.Ma il tribunale è ormai al collasso. Nel 2024, solo in Piemonte, sono stati presentati 887da parte diche reclamavano ilmai erogato. Il trend continua nel 2025: nei primi due mesi dell’anno, le cause hanno già raggiunto quota 260. Il presidente del Tar Piemonte, Raffaele Prosperi, parla di una situazione insostenibile. Il tribunale è sommerso, le sentenze sono sempre favorevoli ai docenti, ma il ministero dell’Istruzione continua a ignorarle e a non pagare.