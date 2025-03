Quifinanza.it - Bonus amianto 2025, per i privati limite al 36% delle spese fino a 48.000 euro

Leggi su Quifinanza.it

Anche per ilè stato confermato il cosiddetto “”, la detrazione fiscale per la rimozione dell’asbesto, materiale edile molto utilizzato in passato e la cui pericolosità per la salute umana è tristemente nota.Secondo i dati dell’Iss (Istituto Superiore di Sanità) tra il 2010 e il 2020, ogni anno, in Italia sono morte per mesotelioma una media di 1.545 persone, 1.116 uomini e 429 donne. Senza contare le altre malattie. L’è ovunque in Italia: in ospedali, scuole, uffici pubblici e case dei. Ed è proprio aiche è rivolto ilal 36%. Ma oltre a questo, è possibile usufruire di agevolazioni anche in caso di ristrutturazione edilizia volta all’efficientamento energetico.Come funziona il36%Si specifica che la rimozione dell’deve essere affidata unicamente a personale specializzato: chi dovesse ingegnarsi per fare da sé andrebbe incontro a rischi irreparabili per la salute propria e dei familiari, nonché alle conseguenze di legge.