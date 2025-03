Fanpage.it - Bonifici per 640mila euro con la causale “champagne”: come è stato incastrato Davide Lacerenza, ex di Stefania Nobile

Leggi su Fanpage.it

Un cliente della Gintoneria di(e di quella che per gli inquirenti sarebbe la sua "socia occulta") ha pagato oltrein 3 anni per serate nel locale o in casa. Acquistava "pacchetti" che comprendevano bottiglie di champagne, escort e cocaina.