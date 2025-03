Ilfattoquotidiano.it - Bonelli: “Il piano di riarmo Ue? Follia pura, condanna l’Europa a economia di guerra e l’Italia a recessione. Meloni? Come sempre scappa”

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

“Ildieuropeo proposto da Ursula von der Leyen è, perché sottrae risorse a fondi strategici, al Fondo di sviluppo e coesione, al Next Generation EU, alla transizione ecologica, a interventi sul lavoro. E quindi portain un’die il nostro paese verso una, perché, quando punti tutto sulle armi e trascuri il resto, dalla sanità pubblica al lavoro, si apre un problema molto serio. Questa non è la strada corretta e giusta per arrivare alla pace, che invece dovrebbe arrivare attraverso una negoziazione“. Sono le parole pronunciate ai microfoni di Radio Radicale da Angelo, co-portavoce di Europa Verde e deputato di Avs, a proposito delReArm Europe presentato dalla presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, a 2 giorni dal vertice straordinario sulla difesa che si terrà il 6 marzo.