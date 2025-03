Ilrestodelcarlino.it - Bologna: attivisti dei collettivi danneggiano il banchetto di Azione Universitaria

, 4 marzo 2025 – Due militanti disono stati aggrediti questa mattina nelle aule di giurisprudenza in via Belmeloro. I due ragazzi, che avevano allestito un, stando a quanto raccontato, sono stati avvicinati da uno studente appartenente a un collettivo, con cui già la scorsa settimana avevano avuto dei dissidi, che assieme ad altre due persone, dopo averli insultati ha ribaltato il tavolino, strappando le bandiere e buttando all'aria i volantini di. Non ci sarebbe stata violenza fisica. A denunciare l’episodio, l’eurodeputato di Fratelli d’Italia Stefano Cavedagna. La studentessa e lo studente vittime dell’intimidhanno annunciato che sporgeranno denuncia.