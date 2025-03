Lanotiziagiornale.it - Bollette, nuova stangata sul gas: quanto aumentano davvero le tariffe con gli ultimi rincari

La notizia non sorprende: l’aumento delledel gas a febbraio era scontato, considerando l’aumento dei costi del metano sui mercati di riferimento dall’inizio dell’anno. Ora a certificarlo ci sono anche i dati di Arera, l’Autorità per energia, reti e ambiente, riguardanti la tariffa del gas per i clienti vulnerabili.A febbraio il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è stato di 130,43 centesimi di euro per metro cubo, in aumento del 3% rispetto a gennaio. Il prezzo della sola materia prima gas per i clienti in servizio di tutela della vulnerabilità è di 52,91 euro al megawattora, in aumento rispetto a gennaio. Va comunque sottolineato che dagligiorni di febbraio il trend è decisamente cambiato, con un calo che ha portato il prezzo del gas al di sotto dei 45 euro al megawattora sul Ttf di Amsterdam.