Bollette del gas ancora in aumento per i vulnerabili a febbraio Pichetto | Il 2025 sarà molto duro

Per il mese di, il prezzo di riferimento del gas per il cliente tipo è 130,43 centesimi di euro per metro cubo, indel 3% su gennaio. Lo rende noto l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (Arera) nell’aggiornamento mensile della tariffa del gas per i clienti. A, che ha visto le quotazioni all’ingrosso inrispetto a quelle registrate a gennaio, il prezzo della sola materia prima gas per i clienti nel servizio di tutela dellatà è pari a 52,91 euro al megawattora.“Da settembre 2024 ad oggi, i, che comunque pagano un prezzo inferiore rispetto a quello del mercato libero, hanno subito un rincaro del 5%”, afferma Marco Vignola, vicepresidente dell’Unione Nazionale Consumatori sottolineando che “il rialzo di oggi attesta quanto sia stato tardivo il decreto legge del governo Meloni, che oramai interverrà solo quando i caloriferi saranno spenti e ledel gas, quindi, ridimensionate”.