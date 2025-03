Bohemian Rhapsody | le differenze tra il film e la storia vera

Leggi su Cinefilos.it

: letra ile la(qui la recensione), ilcampione d’incassi e vincitore di quattro premio Oscar diretto da Bryan Singer, racconta ladell’ascesa alla fama e alla fortuna di Freddie Mercury e dei Queen. Tuttavia, ilnon è del tutto accurato nel raccontare ladella band. Interpretato da Rami Malek (premiato con l’Oscar al Miglior attore) nel ruolo di Freddie Mercury e da Gwilym Lee in quello di Brian May, ilmostra i Queen mentre concepiscono i loro successi iconici e realizzano il loro trionfo finale al concerto Live Aid del 1985.Tuttavia, gli appassionati dei Queen noteranno sicuramente che le linee temporali sono state alterate e che a volte alcuni dettagli non tornano. In un certo senso c’era da aspettarselo.