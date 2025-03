Sport.periodicodaily.com - Bodo Glimt-Olympiakos: le probabili formazioni

Gara valida per l’andata degli ottavi di finale di Europa League 2024/2025. Il pronostico pende nettamente dalla parte dei greci che dovrebbe avere vita facile contro i modesti norvegesi.si giocherà giovedì 6 marzo 2025 alle ore 21.Oly: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I norvegesi sono scesi in campo per l’Europa League soltanto a dicembre, in seguito alla pausa invernale del loro campionato. Buono il cammino continentale con la vittoria contro il Maccabi e il pareggio contro il Nizza, per poi battere ai playoff il Twente.Greci in ottima forma, come dimostra il 6-0 inflitto all’Aek Atene. In Europa League la squadra della capitale ellenica ha perso soltanto al debutto contro il Lione, per poi ottenere due vittorie e un pareggio.LE(3-5-2): Haikin, Sjovold, Gundersen, Nielsen, Bjiorkan, Evjen, Berg, Saltnes, Hauge, Hogh, Blomberg.