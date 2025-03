‘Boccaccio 25’ a Certaldo la mostra per i 650 anni dalla morte del maestro

Leggi su Corrieretoscano.it

FIRENZE – Un omaggio a uno dei più grandi letterati italiani a 650sua. Fino al 18 maggio, il borgo diAlto celebra Boccaccio con Boccaccio 25, lainaugurale diArte25, curata da Davide Sarchioni.A rendere omaggio al grande poeta italiano sono due artisti di fama internazionale: il tedesco Thomas Lange e il giapponese Mutsuo Hirano, che intrecciano pittura e scultura in un percorso visivo e materico originale, evocando lo spirito del Decameron come metafora della diversità e della vitalità dell’espressione artistica.Nella città di Boccaccio, l’itinerario si sviluppa tra le storiche sale di Palazzo Pretorio e gli spazi esterni della Loggia del Vicariato e del Giardino della casa da tè. Un dialogo tra opere che attinge alla tradizione iconografica per rinnovarsi nel presente, tra echi del Rinascimento italiano e suggestioni del neoespressionismo tedesco nella pittura di Lange, e una fusione tra spiritualità e mito nelle terrecotte di Hirano.