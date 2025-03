Sportnews.eu - “Bisogna tenere sotto controllo l’euforia”, Roser Alentà, mamma di Marc e Alex Marquez, smorza l’entusiasmo di domenica

scorsa,ha dimostrato di essere ancora una leggenda, ma a frenare il suo entusiasmo ci pensascorsa è ripartita la MotoGP. In Thailandia, sul circuito di Buriram, la Ducati è stata protagonista assoluta. A trionfare è stato il nuovo ingaggio del team di Borgo Panigale, il leggendario, il quale ha affrontato una gara perfetta, regalando ai tifosi una prestazione eccellente, nonostante un piccolo problema alle gomme, dimostrando anche una grande esperienza e le sue abilità di stratega nel gestire la criticità.taglia per primo la bandiera a scacchi (Sportnews.eu)Undel genere, se mantiene questa costanza, difficilmente si potrà battere, con buona pace di altri campioni come Pecco Bagnaia o Jorge Martin. Al secondo posto è giunto il fratello, segnando la prima doppietta in famiglia nella classe regina, la seconda in carriera.