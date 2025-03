Ilrestodelcarlino.it - Birrifici artigianali: "Già 40 realtà sul mercato. Ora serve promozione"

di Marisa Colibazzi MACERATA Del mondo che ruota intorno all’arte brassicola, alla produzione e scoperta di birre, abbiamo parlato con Sebastiano Nabissi (titolare col fratello Lorenzo, delo Il Mastio di Colmurano), referente per le Marche dell’UnionBirrai, associazione nazionale che racchiude circa 1000. "Nelle Marche, negli ultimi 5 anni c’è stato un sensibile aumento die producono tutti ottime birre. Ad oggi ne contiamo una quarantina, alcuni (circa 25) più presenti sul, ma ci sono ancheche producono e vendono solo nel proprio locale, nei Brew Pub". Che attenzione c’è per questo settore nelle Marche? "La Regione ha sposato il progetto ‘birra artigianale’, crede in un prodotto che deriva dalla terra, con iniziative dimirata, e con bandi per sostenere la partecipazione alle fiere".