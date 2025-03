Ilfattoquotidiano.it - Biodiversità, ai vertebrati l’83% dei fondi per la conservazione: pochi soldi agli animali ‘brutti’ o pericolosi. Lo zoologo: “Non ha senso”

Di National Biodiversity Future CenterI finanziamenti mondiali per ladellaanimale e vegetale sono indirizzati solo ad un piccolo numero di grandi specie, mentre quasi il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno. Ad attirare più attenzione sono glipiù iconici come gli elefanti o le tartarughe marine. A spese, però, di specie fondamentali per il funzionamento degli ecosistemi, tra cui anfibi, in, piante e funghi. È quanto rivela uno studio internazionale, il primo di questo genere, pubblicato su PNAS a cura delle Università di Hong Kong e Firenze che denuncia una distribuzione squilibrata deiglobali, sia pubblici che privati, destinati a salvaguardare l’esistenza delle varie specie (“Limited and biased global conservation funding means most threatened species remain unsupported”).