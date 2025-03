Bimba sbranata dal pitbull spunta un nuovo indizio | il pigiamino insanguinato di Giulia in un sacco dell’immondizia Stava per finire in discarica

Leggi su Open.online

È stato trovato in un sacchettopoco prima che si perdesse in unaildiLoffredo, la piccola di nove mesi che la sera dello scorso 15 febbraio è statae uccisa daldi famiglia ad Acerra. Secondo quanto riferisce il Tgr Campania, a individuare l’indumento che laindossava al momento del tragico incidente sarebbero state le forze dell’ordine. Secondo gli inquirenti, alla luce del ritrovamento, lasarebbe stata cambiata prima di essere portata alla clinica Villa dei Fiori dal padre 24enne, al momento indagato a piede libero per omicidio colposo e omessa vigilanza e custodia del cane. Sarebbe dunque stato un tentativo, fallito, di nascondere quanto più possibile cosa fosse successo. Così come lo era stato l’intervento di alcuni parenti del giovane che avevano ripulito le tracce di sangue presenti nell’appartamento – sotto sequestro – qualche ora prima di un sopralluogo della polizia giudiziaria.