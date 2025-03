Quotidiano.net - Bimba sbranata ad Acerra, pigiamino insanguinato trovato tra i rifiuti: cambiata prima della corsa in ospedale?

Roma, 4 marzo 2025 – Si complica il quadro sulla mortepiccola Giulia Loffredo, ladi nove mesi morta addopo essere statadal pitbull di famiglia. Ilpiccola, ancora, è statodalla polizia in un sacchetto dell'immondizia,che finisse in discarica. Lo ha reso noto il Tgr Campania, secondo cui lasarebbe stata quindidi essere portata dal papà Vincenzo nel pronto soccorsolocale clinica Villa dei Fiori, dove l'uomo haraccontato di essere stato aggredito con la figlia da un randagio, per poi cambiare versione e accusare il pitbull di famiglia.