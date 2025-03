Ilrestodelcarlino.it - "Bilancio, nessun aiuto per famiglie o affitti"

Il Partito democratico di Tolentino esprime forti perplessità suldi previsione 2025-2027 approvato dalla maggioranza all’ultimo Consiglio comunale. Il Pd evidenzia "gravi lacune in termini di equità fiscale, investimenti nei servizi sociali e sviluppo economico". Durante la seduta il capogruppo Luca Cesini (nella foto) ha denunciato un’impostazione politica che "rischia di penalizzare, imprese e cittadini più fragili, senza offrire una prospettiva di crescita sostenibile per Tolentino". "Ilpresentato dall’amministrazione conferma le aliquote massime per l’addizionale Irpef e l’Imu, senza prevedere alcuna agevolazione per chi è in difficoltà – prosegue il gruppo -. La soglia di esenzione Irpef rimane ferma a 7.500 euro, penalizzando in particolare i redditi medio-bassi, mentre le attività commerciali e produttive non ricevono alcun beneficio fiscale, nonostante la crisi economica e il calo dei consumi.