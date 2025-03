Oasport.it - Biathlon, i convocati dell’Italia per Nove Mesto: Giacomel guida gli azzurri al ritorno in Coppa del Mondo

Ladeldisi appresta a tornare in scena dopo la pausa per i Mondiali di Lenzerheide: in seguito alla sosta per fare spazio alla rassegna iridata disputata in Svizzera, il massimo circuito internazionale iterante sarà protagonista a(Cechia) dal 6 al 9 marzo.Sul tracciato della Vysocina Arena sono in programma le sprint (giovedì le donne, venerdì gli uomini), gli inseguimenti (sabato) e le due staffette di genere (domenica). Sarà il primo appuntamento del trittico che concluderà la stagione: a seguire sono previste le tappe di Pokljuka (Slovenia, 13-16 marzo) a Oslo (Norvegia, 21-23 marzo).L’Italia saràta da Tommaso, capace di conquistare la medaglia d’argento nell’individuale dei Mondiali e che in stagione è salito sul podio indelin tre occasioni (tra cui la vittoria nella mass start di Ruhpolding, senza dimenticare dei terzi posti di Anterselva tra sprint e inseguimento).