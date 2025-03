Oasport.it - Biathlon, Coppa del Mondo. Johannes Bø ha vinto a raffica a Nove Mesto

I Mondiali di Lenzerheide sono andati in archivio, ma ladeldiè ancora lontana dalla sua conclusione. Anzi, la corsa alla Sfera di cristallo riparte nei prossimi giorni dana Morave.Il massimo circuito ha effettuato scalo in Repubblica Ceca per la prima volta nell’inverno 2011-12, ovverosia quello precedente all’edizione dei Mondiali 2013. La manifestazione iridata, peraltro, è tornata una seconda volta nel 2024. Non va infatti dimenticato come gli appuntamenti tenuti nella Vysocina Arena siano sempre benedetti da una marea di spettatori.Finora, sulle nevi della Moravia si sono disputate 27 gare maschili individuali di primo livello (3 venti km, 10 sprint, 9 inseguimenti, 5 mass start), alle quali bisogna sommate 4 staffette monosesso.DELTAPPA N° 7 – SETTORE MASCHILELocalità:na Morave (Rep.