Ilfattoquotidiano.it - “Bianca Balti sapeva di essere predisposta al tumore ovarico, ma scelse di non operarsi perché avrebbe voluto un’altra gravidanza”: parla l’oncologa

diallo sviluppo di un, madi non togliere l’ovaio e le tube“. Are è Domenica Lorusso, professore ordinario all’Humanitas University di Rozzano e direttore dell’Unità operativa di Ginecologia oncologica medica di Humanitas San Pio X, durante un incontro a Milano dedicato ai tumori eredo-familiari. “Oggi combatte con una malattia importante, con tutte le conseguenze che questo sta comportando. E lei, molto trasparentemente, ha denunciato la sua scelta e probabilmente oggi farebbe una scelta diversa”, ha spiegato nel corso del convegno, come riferisce l’Adnkronos che riporta il suo intervento.Il caso di, così come quello di Angelina Jolie, che ha dichiarato apertamente diportatrice di una mutazione dei geni BRCA1 e BRCA2 (i cosiddetti “Geni Jolie“), ha contribuito ad aumentare la consapevolezza sull’importanza della prevenzione per il, un “killer silenzioso” che spesso viene diagnosticato in stadio avanzato.