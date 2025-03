Ilveggente.it - Berrettini, non c’è speranza: è finita subito

Leggi su Ilveggente.it

Matteo, la clamorosa smentita fa il giro dei social e del web: le cose stanno in maniera molto diversa da quello che pensavamo.Da quando ha chiuso con Melissa Satta, Matteoha fatto di tutto per evitare che i paparazzi ficcassero il naso nei suoi affari privati. E ci è in parte riuscito, a dirla tutta: poco o nulla si sa della sua storia, che dovrebbe essere ancora in atto, con l’influencer Federica Lelli, già nota alle cronache rosa per essere stata fidanzata con il cantante Ultimo., non c’è: è(LaPresse) – Ilveggente.itIl tennista romano ha imparato a sue spese che fama e affari di cuore mal si conciliano, motivo per il quale è stato attento, sin dall’inizio, a proteggere la sua nuova fiamma e questo amore, che è nato e si è evoluto in gran segreto.