Ilgiorno.it - Bergamo, donna autista di bus si licenzia: “Troppa violenza, ora basta”

Leggi su Ilgiorno.it

, 4 marzo 2025 – Giuliana Vitali, di San Pellegrino, ha 57 anni, due figli di 37 e 16 ed è un'di bus di linea. Guida da anni il pullman della tratta tra Piazza Brembana e. Per lei, però, il lavoro era diventato insostenibile e ha deciso dirsi per gli episodi die malcostume a cui è stata costretta ad assistere. La notizia è raccontata oggi dall'Eco di. Decisione dolorosa “L’ultimo episodio - racconta laal quotidiano - ha visto protagonista un passeggero che, a San Pellegrino, non ho fatto salire sul bus perché senza biglietto e che ha cercato di buttarsi contro il pullman e poi si è piazzato in mezzo alla strada, bloccandoci per venti minuti. Ma è solo l'ennesimo caso accaduto a me e ai miei colleghi: per questo ho deciso di diree dirmi.