Ilrestodelcarlino.it - Berco prosegue la mobilitazione. Anche oggi sciopero di 8 ore

"Non ci arrendiamo e non permettiamo che l’azienda venga distrutta da chi non ha a cuore il benessere di di chi ci lavora". È con queste parole che i rappresentanti della Rsuinvitano lavoratrici e lavoratori dello stabilimento di Copparo a proseguire lapersono state proclamate otto ore di, con presidio dinanzi alle portinerie contro "le scelte disastrose della dirigenza", si legge nella nota sindacale. Con l’avvio della procedura di licenziamento collettivo per 247 dipendenti e la cancellazione del Contratto aziendale "questi dirigenti non solo stanno colpendo duramente le lavoratrici e i lavoratori che da anni hanno sempre messo il massimo impegno per il bene di– denunciano gli Rsu –, ma stannoportando l’Azienda verso un’instabilità che compromette la sua continuità operativa.