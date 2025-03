Sololaroma.it - Benfica-Barcellona, il pronostico: Flick ipoteca i quarti? Combo e non solo

Riparte oggi il ricco programma della Champions League, ma anche le gare di mercoledì 5 marzo meritano particolare attenzione. Ovvio che i riflettori siano puntati su un PSG-Liverpool d’antologia, ma occhio ad un, in programma all’Estadio Da Luz alle 21:00, che può regalare gol e spettacolo. Non un inedito di questa edizione della coppa dalle grandi orecchie, visto che le due squadre si sono affrontate a fine gennaio nella penultima giornata del maxi girone, con un pirotecnico 4-5 per i blaugrana maturato a pochi istanti dal fischio finale.Cercherà dunque vendetta la squadra portoghese, che non parte favorita nel doppio confronto ma ha armi a sua disposizione per fare male all’avversario.che ha dato spettacolo già nel play-off contro il Monaco, vinto grazie allo 0-1 maturato in Francia ed al caotico 3-3 del Da Luz, che ha consegnato il pass alle Aquile di Lisbona per gli ottavi di finale.