Belle parole per avere like in vita Eleonora Giorgi non la calcolavano | lo sfogo della nuora Clizia Incorvaia

, compagna di Paolo Ciavarro edi, non ci sta. L’attrice è morta ieri per tumore al pancreas a 71 anni e subito colleghi e amici hanno espresso il loro cordoglio. Ma c’è anche chi lo ha fatto “per convenienza”.Così lasui social si è sfogata: “Ci sono persone che scrivono post su mia suocera con una falsità assurda. È bello direadesso e non calcolarla mai più quando era in. “L’amore, la stima e il rispetto” sono fatti, non sono. Solo per consenso pubblico e? Sì. La dura verità. Ele tu sai. Il teatro dei pupi. Tu riderai lo so. Ti amo”.E poi un ricordo affettuoso: “Sei stata come una mamma per me. Voglio riempirmi la testa e il cuore del tuo sorriso da bambina che porterò sempre con me”.Laè stata la primafamiglia a rompere il silenzio, ieri mattina e lo ha fatto, citando uno scritto del teologo e scrittore Henry Scott Holland: “La morte non è niente.