Superguidatv.it - Beautiful, anticipazioni trame americane: problemi di salute per Eric Forrester?

Cosa ci riservano le puntate future? La soap amana legata alle vicende dei– nonostante la sua lunga permanenza su Canale 5 – continua ogni giorno a conquistare moltissimi fans. Mentre in Italia a tenerci con il fiato sospeso in questi giorni sono le vicende di Steffy, costretta a fare i conti con la “minaccia Sheila”, i telespettatori d’oltreoceano stanno vivendo momenti di apprensione per le sorti di. Cosa accadrà allo stilista? Scopriamolo insieme.sta male?Una storyline che prenderà il via nelle prossime settimane è destinata a tenerci con il fiato sospeso per il destino di. Stando a quanto riportato dagli spoiler amani infatti, il capostipite di casaaccuserà dei malesseri che lo porteranno a temere che per lui possa avvicinarsi la fine.