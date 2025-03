Oasport.it - BEACH VOLLEY – Marco Viscovich: dai successi giovanili alla corsa per Los Angeles 2028

Alice Liverani, con il supporto di Enrico Spada, ci guida in una chiacchierata con, giovane promessa del, nato a Mestre nel 2001.ci racconta la sua incredibile carriera, caratterizzata da traguardi straordinari: Bronzo agli Europei Under 21 a Brna (2020) Argento al Campionato del Mondo Under 21 in Thailandia (2021) 5 medaglie alPro Tour Future Terzo posto al Campionato Italiano Assoluto 2024 In questa intervista,svela i segreti del suo percorso, parlando di: Come costruire un rapporto e una forte intesa con il partner in campo Quest’anno, con un nuovo compagno, quali sono gli obiettivi da raggiungere insieme Quale tipo di gioco adotteranno e quale ppreferisce per giocare al meglio Il suo sogno nel mondo dele come intende raggiungerlo Un’occasione unica per scoprire da vicino la mentalità e la preparazione di un giovane talento del! ? Non perdere questa intervista! Iscriviti al canale, metti un like e commenta con le tue domande per