Calcionews24.com - Bayern Monaco, Kompany: «Leverkusen? Il derby sarà speciale, purtroppo io e Xabi non giocheremo. Precedenti negativi? Rispondo così»

Leggi su Calcionews24.com

Le parole di Vincent, allenatore del, in vista della sfida di Champions League contro il BayerVincentha parlato in conferenza stampa in vista dell’impegno di Champions League delcontro il BayerTEDESCO – «È sempre una partita tra ile il Bayerio eAlonso non potremo .