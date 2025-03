.com - Batterie allo stato solido: Hyundai e Kia Frenano l’entusiasmo. La rivoluzione è davvero lontana?

Leggi su .com

Lesono acclamate come il futuro dell’auto elettrica: maggiori autonomie, ricariche lampo e maggiore sicurezza. Tuttavia,e Kia invitano alla prudenza. Secondo il GruppoMotor, questa tecnologia non sarà pronta per il mercato di massa prima del 2030, nonostante alcune case automobilistiche promettano lanci imminenti.Lecambieranno il futuro della mobilità elettricae Kia: realismo vs. ottimismoDurante la presentazione della Kia EV4, Spencer Cho, Global Product Planning Chief diMotor Group, ha evidenziato le complessità tecniche e gli ostacoli produttivi delle:“Il settore potrebbe sottovalutare le sfide. Servono anni per ottimizzare costi, durata e processi industriali”.