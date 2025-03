Internews24.com - Bastoni Inter, pronto a giocare esterno nel 3-5-2 di Inzaghi contro il Feyenoord? Ecco cosa filtra

di Redazione, il difensorenel 3-5-2 diilin vista della gara di Champions LeagueCosi l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, sulla possibilità di vederein un ruolo diverso nel match di domani sera traed:LE ULTIME «Dimarco starà fuori più del previsto: non solo contrattura, il risentimento muscolare ai flessori della coscia destra terrà fuori il mancino fino alla sosta, con una flebile speranza di recupero per il match con l’Atalanta. Di fatto,domani sera avrà a disposizione un solosui cinque in organico, ovvero Dumfries. Come ovviare? In calo la possibilità chescelga la difesa a quattro dall’inizio, in una gara così delicata. Piuttosto, il tecnico balla tra altre tre opzioni.