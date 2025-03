Bastion 36 spiegazione del finale | Mahmoudi e Antoine sono morti?

Leggi su Cinefilos.it

36,del36 è un nuovo thriller d’azione francese disponibile su Netflix, caratterizzato da un’ambientazione cupa e un tono ultra-realistico. La trama segue l’agente di poliziaCerda, il quale rimane sconvolto dal fatto che i suoi ex colleghi vengano misteriosamente uccisi uno dopo l’altro, circa sei mesi dopo il suo trasferimento in un’altra unità. Sebbene il film si discosti leggermente dai soliti thriller d’azione superficiali, non introduce elementi realmente innovativi, risultando alla fine una visione nella media.La trama di36Il film inizia in una trafficata zona di Parigi, dove un uomo di nomebeve un caffè in un bar prima di uscire e accendersi una sigaretta. Il suo comportamento attento e circospetto suggerisce che si aspetti qualcuno.