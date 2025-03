Ilnapolista.it - Basta rigorini, per i falli di mano che non bloccano un gol diamo la punizione a due in area (Süddeutsche)

Forse i regolatori del calcio, il famigerato Ifab, ha capito il metodo: come cambiare davvero il pallone senza doversi inventare ogni volta uno stravolgimento (che infatti approvano con enorme fatica): cambiare la sanzione, più che la regola. L’hanno fatto qualche giorno da con la perdita di tempo del portiere: se dopo otto secondi hanno ancora la palla tra le mani scatta un calcio d’angolo per gli avversari. Per laZeitung è un fatto “straordinario”.Poi il giornale tedesco rilancia: perché non applicare il metodo al fallo di mani in? Ai, insomma. “L’idea di cambiare laanziche? la regola e? promettente. Se la sanzione e l’infrazione non sono proporzionate, cio? provoca risentimento in tutti gli ambiti della vita, compreso il calcio. In passato era questo il caso, ad esempio, della cosiddetta doppia(cartellino rosso e rigore) e oggi e? la causa principale della frustrazione costante per l’eterno problema del fallo diin”.