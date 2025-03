Ilrestodelcarlino.it - "Basta rifiuti abbandonati in giro". La minoranza chiede le telecamere

Una stretta sul fenomeno dei ’furbetti’ che sistematicamente abbandonanoin. È quantoAntonio Castagneti, consigliere comunale del Gruppo Centrodestra Bibbiano, al sindaco del comune della Val d’Enza, in una mozione che nelle intenzioni del consigliere sarà iscritta all’ordine del giorno del prossimo consiglio comunale. "A Barco di Bibbiano – si legge nel documento – si ripete da tempo il problema dell’abbandono dei. Nei giorni scorsi i cittadini hanno trovato cumulia terra in prossimità del centro di raccolta di Via Grisendi: carta, plastica, indumenti, zaini, peluche, portafogli e corrispondenza postale". "Il ripetersi continuo nel tempo di questi episodi ha reso la situazione insostenibile per i cittadini e per il rischio ambientale conseguente" aggiunge Castagneti, ricordando che "la normativa sull’abbandono deiprevede sanzioni severe che vengono raddoppiate in caso di abbandono dipericolosi".