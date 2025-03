.com - Basket Serie B Interregionale / Goldengas, ora bisogna insistere

In arrivo un’altra trasferta abbordabile, evitare i play-out è possibileSENIGALLIA, 4 marzo 2025 – Seconda vittoria consecutiva nella seconda fase per lache ora vede concreta la possibilità di conquistare la salvezza diretta senza nemmeno passare per i play-out.Dopo il largo successo in casa contro San Paolo Ostiense i biancorossi hanno sfruttato il calendario vincendo ancora, stavolta lontano dal pubblico amico, contro il fanalino di coda Mondragone, battuto in Campania 85-79.Seconda fase ancora lunga con altre 9 giornate da giocare macontinuare a sfruttare il calendario: dopo Mondragone infatti sabato 8 marzo alle 18 seconda trasferta consecutiva contro l’altra squadra che chiude la classifica, il Pescara.Ricordiamo che nel girone da 12, soltanto le prime 3 si salvano direttamente, l’ultima retrocede subito mentre le altre 8 fanno i play-out.