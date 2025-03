Oasport.it - Basket, la Bertram Tortona batte nettamente il Promitheas Patrasso nella seconda fase della Champions League

Leggi su Oasport.it

LaDerthonatrova il primo successoFIBAball2025. Dopo due sconfitte nelle prime due giornate per il girone I, infatti, i piemontesi battonoi greci delper 97-77 in un match condotto dalla palla a due fino alla sirena finale senza mai rischiare contro gli avversari ellenici. Le due squadre si ritroveranno di fronte tra una settimana a campi invertiti – palla a due mercoledì 12 marzo alle 18:30 ora italiana.Christian Vital trascina i suoi con 20 punti, al pari di Tommy Kuhse autore di 15 punti. 13 punti per Tommaso Baldasso e 12 di Justin Gorham, con Jordan Walker miglior realizzatore per gli ospiti con 16 punti insieme a Simi Shittu e Isaia Reese che chiudono entrambi con 10 punti a referto.Avvio di match nel segno di Tommaso Baldasso (5-3), con Kuhse da tre e Weems ai liberi che danno il +5 alla(10-5).