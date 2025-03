Anteprima24.it - Basket, DR1: Meomartini sconfitta a Secondigliano

Tempo di lettura: 2 minutiIl G.S.è uscito sconfitto dallo scontro in Divisione Regionale 1 con il C.S.col punteggio finale di 79-60. Il gruppo allenato da coach Massimo Tipaldi aveva iniziato la partita in modo deciso, chiudendo il primo quarto 23-17, quindi sotto di soli 6 punti.Dall’inizio del secondo periodo, però, i beneventani sono diventati sempre meno efficaci, subendo la maggiore precisione dei padroni di casa, e hanno iniziato a pagare dazio per le eccessive lamentele verso le scelte, spesso opinabili e controverse, degli arbitri dell’incontro. Alla fine del secondo periodo il distacco era di 20 punti (44-24) ed alla fine del terzo di 23 punti (61-48).A questo punto coach Tipaldi, visto anche il carico di falli di alcuni suoi atleti (Laudando uscito per 5 falli già nel terzo quarto), ha deciso di giocare l’ultima frazione di gioco con un quintetto interamente under19.