Basket Champions League | Tortona si rilancia dopo due ko e batte il Promitheas

Importante successo per la Bertram Derthonain quello che era l’esordio casalingo nel suo primo Round of 16 delladii due ko di fila, entrambi in trasferta, prima a Wurzburg e poi in casa dell’AEK ad Atene, la formazione piemontese al PalaEnergica Paolo Ferraris di Casale Monferrato ha mosso la classifica del Girone Indo i greci delPatrasso Vikos Cola col punteggio di 97-77. I bianconeri a questo puntono le proprie ambizioni di finire tra le prime due del raggruppamento, vale a dire i piazzamenti che valgono il pass per i quarti di finale della più importante competizione tra quelle direttamente organizzate dalla FIBA. Mercoledì 12 marzo è previsto il ritorno, stavolta in casa dei greci, con palla a due alle 18.30, poi le ultime due in casa in un girone che può davvero regalare soddisfazioni ai piemontesi nonostante l’avvio ad handicap.