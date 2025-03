Puntomagazine.it - Baronissi in preghiera per Papa Francesco

La comunità si unisce per la salute del Santo Padre: «Il bisogno di radicarsi nell’essenzialità dellaper guardare al mondo».La comunità disi è riunita domenica 2 marzo 2025 in un profondo momento dicollettiva per, attualmente ricoverato presso il Policlinico Gemelli di Roma a causa di una crisi di broncospasmo. L’iniziativa, promossa dal Comune diin collaborazione con il Convento della SS. Trinità e le Parrocchie del territorio, ha rappresentato un forte segnale di vicinanza e sostegno spirituale nei confronti del Pontefice, da sempre punto di riferimento per i fedeli di tutto il mondo.La celebrazione principale si è svolta presso la Chiesa Maria SS. di Costantinopoli, dove una Santa Messa solenne ha raccolto numerosi cittadini in un clima di intensa partecipazione e commozione.