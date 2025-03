Tutto.tv - Barbara De Santi e Ruggiero D’Andrea come va dopo UeD? Parla lei

Leggi su Tutto.tv

Grande colpo di scena perDeche,tanti anni trascorsi a Uomini e Donne, ha finalmente trovato l’amore insieme al cavaliere. Tra i due è scattato un vero e proprio colpo di fulmine. Già nella puntata di ieri i due hanno annunciato di essersi baciati e presto andrà in onda anche la loro uscita dal programma. Nel frattempo, però, la donna ha deciso di rompere il silenzio in merito a quanto le è accaduto. Ecco cosa ha rivelato. Le prime parole diDesu quanto accaduto a Uomini e Donne conDeha finalmente coronato il suo grande sogno d’amore insieme a. Erano anni che la donna sentiva il desiderio di innamorarsi di nuovo e di lasciarsi travolgere dalle emozioni. Fino a questo momento, però, per lei ci sono state solamente delle delusioni, ma adesso la musica è cambiata.