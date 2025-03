Ilrestodelcarlino.it - Baldinini è marchio storico. Celebrati i primi 115 anni

Arrivano da Milano - in questi giorni centro nevralgico della moda mondiale, grazie alla Fashion Week in corso fino al 3 marzo – due buone notizie per il distretto delle calzature di San Mauro Pascoli. Proprio a Milano, infatti,ha festeggiato un compleanno prestigioso: 115con l’annuncio dell’iscrizione nel Registro dei marchi storici. Il riconoscimento è conferito dal ministero dello Sviluppo economico "alle aziende che, con la loro attività, hanno avuto un impattoe culturale per l’Italia". Il traguardo è anche l’occasione per inaugurare un nuovo showroom a Milano, situato nel cuore del quadrilatero della moda, al numero 21 di via Bigli (angolo con via Manzoni). Lo spazio si sviluppa su un unico livello al terzo piano di palazzo Olivazzi Trivulzio - risalente al XVIII secolo - e viene inaugurato ufficialmente con la presentazione della collezione autunno/inverno 2025.