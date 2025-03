Primacampania.it - Avvocato morto dopo operazione, medico assolto nel Napoletano

Leggi su Primacampania.it

NOLA – Il Tribunale di Nola hacon formula piena il dottor Aniello Guida dall’accusa di falso in atto pubblico aggravato. Ilera finito sotto processo in seguito alla morte di un, avvenuta nel 2017un intervento chirurgico.La famiglia della vittima aveva sporto denuncia per omicidio colposo e falso in atto pubblico, contestando al dottore di aver firmato le dimissioni del pazienteil suo decesso. Tuttavia, l’accusa di omicidio colposo era stata archiviata, e Guida, difeso dagli avvocati Vincenzo Maria Caprioli e Agostino Maiello, era stato rinviato a giudizio solo per il reato di falso.Lo scorso 28 febbraio, durante l’udienza preliminare, il giudice per le indagini preliminari hailcon la formula “il fatto non sussiste”, ritenendo che la sua condotta non avesse alcuna rilevanza penale.